Santos x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia visita o Santos, neste domingo, 6, na Vila Belmiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Praticamente sem descanso após o empate contra o Internacional, nesta quinta-feira, 3, pela Libertadores, o Esporte Clube Bahia vira a chave e inicia a preparação para visitar o Santos, neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Rogério Ceni começa a treinar nesta sexta-feira, 4, de olho na partida, válida pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

Nossa folga fica para quinta-feira que vem Rogério Ceni - treinador do Bahia

Segundo o treinador tricolor, o Esquadrão vai a campo com uma equipe que consiga jogar de igual para igual com o Santos, indicando que haverão mudanças no time titular, já que na próxima quarta-feira, 9, tem um compromisso contra o Nacional, na Libertadores, que é muito importante para a sequência do Bahia na competição.

Vamos jogar com o melhor time que tivermos afirmou Ceni - durante coletiva

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Ademir); Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Soteldo; Rollheiser, Guilherme, Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Transmissão

Onde assistir: Sportv e Premiere.

Ficha técnica

Local: Santos (SP)

Estádio: Vila Belmiro

Data: domingo, 6 de abril de 2025

Horário: 20:30 (de Brasília)