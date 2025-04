Ex-Bahia, Roger Machado celebra empate e diz que o Inter soube sofrer

Roger Machado, técnico do Internacional - Foto: Divulgação / Flickr Internacional

O Internacional celebrou o ponto conquistado diante do Bahia na Arena Fonte Nova, na estreia das equipes na fase de grupos da Copa Libertadores. Em um jogo que contou com certo domínio do Esquadrão, o Colorado saiu atrás no placar, mas conseguiu arrancar o empate nos minutos finais e manteve sua invencibilidade na temporada. O técnico Roger Machado elogiou a postura da equipe e destacou a importância do resultado longe de casa.

Após o jogo, o técnico do Inter destacou a capacidade do elenco de lidar com as dificuldades e avaliou o empate como um grande resultado: "Frisei aos atletas que esse time se recusa a perder. Em inferioridade, buscou alternativas pelo gol de empate, soube sofrer quando precisava e isso faz com que avaliamos como um grande ponto conquistado fora de casa buscando evolução na competição".

O treinador também explicou a opção por iniciar a partida com Rafael Borré no time titular e Enner Valencia no banco de reservas. Segundo ele, a escolha seguiu os critérios que têm sido adotados ao longo da temporada, sem desconsiderar o desempenho do equatoriano.

"Sem dúvida, ele (Valencia) está credenciado a voltar ao time titular porque preciso ser justo, mas a ideia era ter no Borré mais pressão no ataque e sustentação", justificou Roger Machado.