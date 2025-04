Jean Lucas faz menos gols mas se destaca nos jogos decisivos do Bahia

Jean Lucas marcou o gol do Bahia na partida - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia empatou com o Internacional na 1ª rodada da fase de Grupos da Copa Libertadores da América, mas, apesar do resultado frustrante, a torcida azul, vermelha e branca saiu da Arena Fonte Nova feliz com a performance apresentada pelo time comandado por Rogério Ceni no jogo. Autor do gol que abriu o placar do jogo e inflamou os torcedores presentes no estádio, Jean Lucas foi um dos principais nomes em campo.

Em 2025, o camisa 6 do Esquadrão está apresentando números mais econômicos nas contribuições em gol, frente à temporada passada, quando marcou nove vezes e distribuiu seis assistências. Todavia, apesar de ter balançado as redes apenas duas vezes neste ano, e anotado uma assistência, sua contribuição é igual, ou até mesmo superior, devido a importância dos gols marcados pelo jogador.

Isso porque Jean Lucas fez seu primeiro gol na temporada no jogo contra o Boston River, e foi a bola na rede marcada pelo jogador que garantiu a presença do Tricolor de Aço na fase de grupos da ‘Glória Eterna’. O outro tento veio nesta quinta-feira, 3, contra o Colorado, novamente na Liberta — Jean é o artilheiro do time na competição, ao lado de Ademir, ambos com dois gols —, mas desta vez o resultado positivo não veio, com o Bahia cedendo o gol de empate nos minutos finais da partida.

Após o jogo, o camisa 6 tricolor foi eleito o melhor em campo, e durante a zona mista, destacou a importância de contribuir positivamente para o time na principal competição do continente sul-americano, mas lamentou o resultado final:

"Muito feliz por marcar mais um gol na Libertadores. Noites como essa são mágicas e incríveis. Só tenho gratidão a Deus por esse momento. Fico feliz por ajudar a equipe com um gol, mas, infelizmente, o resultado que queríamos, que era o triunfo, não veio. Agora, é seguir trabalhando e evoluindo, pois temos grandes desafios neste ano”, garantiu o meio-campista.

Ainda durante a declaração, Jean projetou a sequência do Bahia na temporada: "Primeiro, temos um jogo muito importante no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois dessa partida, vamos estudar melhor o Nacional. Sabemos que será um jogo muito difícil, porque não há jogo fácil na Libertadores. Todos os confrontos são complicados. Então, primeiro, vamos focar no Santos e, depois, analisamos o Nacional para ir ao Uruguai e buscar um grande resultado”.

Agora o Esporte Clube Bahia volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos, no domingo, 6, às 20h30, no Estádio da Vila Belmiro, pela 2ª rodada da competição nacional. Pela Copa Libertadores, o próximo compromisso é na quarta-feira, 9, às 19h, diante do Nacional, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.