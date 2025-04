Caio Alexandre analisa empate do Bahia na Libertadores: "são detalhes"

Caio Alexandre em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O Bahia estreou na fase de grupos da Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Internacional, diante de mais de 43 mil torcedores na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 3. Na zona mista, Caio Alexandre destacou a boa atuação do time, mas lamentou a falta de efetividade para garantir a vitória.

"Não abandonamos nunca a nossa identidade de jogo, que é propor a partida, controlar o jogo, criar chances. E isso fizemos hoje. Acho que faltou um pouquinho para matar a partida e, consequentemente, sofremos o empate. Agora, é continuar fazendo o que estamos fazendo bem e acertar os detalhes para conseguir os triunfos, principalmente dentro de casa", afirmou o jogador.

Nos últimos quatro jogos (contra Vitória, Ceará, Corinthians e Internacional), o Bahia sofreu gols nos minutos finais, o que gerou questionamentos sobre a concentração da equipe. Caio acredita que são situações de jogo, mas admite a necessidade de ajustes.

"Acho que são detalhes da partida. Quando fazemos um gol, logo depois vem um abafo do adversário. Precisamos estar um pouco mais atentos nesse momento para evitar esse tipo de situação. O nível de concentração tem que estar mais alto no final do jogo. Amanhã vamos revisar os vídeos, corrigir erros e seguir evoluindo", explicou.

Caio Alexandre também falou sobre o desempenho da equipe no meio-campo e a importância do entrosamento com os companheiros. Ele destacou a contribuição dos jogadores que entram em campo e reforçou a confiança nas escolhas da comissão técnica.

"Quem o professor escolher estará bem escolhido. Temos grandes jogadores com o propósito de ajudar o Bahia, seja o Cauly, o Ademir ou qualquer outro. Estamos conectados e sabemos o que temos que fazer. O mais importante é transformar boas atuações em triunfos, porque isso sustenta a confiança e o bom ambiente no grupo", finalizou.

O Esquadrão de Aço volta as atenções para o Brasileirão. A equipe visita o Santos neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada. Pela Liberta, o próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será contra o Nacional-URU, no Estádio Parque Central, em Montevidéu.