Ceni faz críticas a busca do Botafogo por Cauly: "Não está à venda"

Cauly foi titular na partida de ontem, contra o Internacional, pela 1ª rodada da fase de Grupos da Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não pretende negociar o meia Cauly nesta janela de transferências. O jogador, que atraiu interesse do Botafogo, foi alvo de uma proposta que envolvia uma troca pelo atacante Matheus Martins. No entanto, a diretoria tricolor descartou a possibilidade de concretizar o negócio nesses termos e, em contrapartida, sugeriu nomes como Savarino ou Igor Jesus, considerados peças fundamentais no elenco alvinegro.

A situação foi abordada pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta quinta-feira, 3, pela Libertadores. O comandante tricolor negou a existência de qualquer proposta formal e reforçou sua posição de manter o meia na equipe.

"Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha... Da minha parte, eu não venderia o jogador. Mas não teve um real de proposta. É muito fácil pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique", afirmou Ceni.

O meio-campista voltou ao time titular na partida contra o Internacional, reforçando sua importância no esquema do treinador. Em 2025, Cauly soma 18 jogos pelo Bahia, sendo 10 como titular, com dois gols e duas assistências.

Ceni também ressaltou a relevância do atleta dentro do modelo de jogo da equipe e criticou possíveis especulações que possam interferir no ambiente tricolor. "Ele é importante para o nosso sistema de jogo. Hoje foi usado para dar superioridade ao meio-campo. Nós achamos que ter a bola era importante".