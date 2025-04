Rogério Ceni lamenta empate na estreia: “A gente não pode estar feliz”

Rogério Ceni durante entrevista coletiva na Arena Fonte Nova - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O Bahia ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, diante de mais de 43 mil torcedores na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira, 3. Apesar da boa atuação, o resultado frustrou o técnico Rogério Ceni, que destacou o desempenho da equipe, mas lamentou o placar.

“É triste você não sair com o triunfo no dia de hoje. Acho que nós produzimos para isso e não ficamos satisfeitos com o ponto conquistado. Seria justo termos levado os três pontos”, disse o treinador.

Ceni elogiou o volume de jogo e a postura do Bahia durante os 90 minutos. Para ele, a equipe manteve o padrão apresentado na vitória sobre o Corinthians, mas novamente deixou escapar um resultado melhor.

“A gente fica feliz com a produção, mas triste com o resultado. Libertadores é tiro curto. Não podemos estar felizes com esse ponto pelo que apresentamos dentro de campo”, destacou.

O gol de empate do Internacional foi marcado por Enner Valencia, que aproveitou o rebote do goleiro Ronaldo após chute de fora da área. Questionado sobre possível falha do arqueiro tricolor, Rogério Ceni evitou apontar culpados e pediu cautela para analisar melhor.

“O lance começa num lateral defensivo, gira a bola, sai cruzamento, o Juba não alcança, e o chute vem de fora. No rebote, sai o gol. Tem que olhar com mais calma. Vi pelo celular no vestiário agora, então prefiro não fazer julgamento precipitado. A produção foi boa, como contra o Corinthians. Mas a Libertadores exige resultado. Precisamos transformar o volume em vitória”, concluiu.