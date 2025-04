Em alta, Luciano Juba tem desempenho superior aos laterais da Seleção

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em alta na temporada, o lateral-esquerdo Luciano Juba tem participado diretamente de gols importantes do Bahia e atraído elogios da nação tricolor. Após boa atuação com direito a assistência para o tento marcado por Jean Lucas, nesta quinta-feira, 3, contra o Internacional, muitos torcedores do Esquadrão de Aço invadiram as redes sociais para pedir a convocação do jogador de 25 anos para a Seleção Brasileira.

Com 14 jogos e cinco passes para gol em 2025, o atleta é o vice-líder de assistências no time do Bahia, apenas atrás de Ademir, que possui seis. Luciano Juba, que deu o passe para o gol de Gilberto, contra o Corinthians, pela estreia do Brasileiro, também contribuiu na final do Campeonato Baiano, no Barradão, dominando a bola com classe e passando para Kayky decidir o título para o Tricolor.

O lateral-esquerdo também participou diretamente do jogo de volta contra o Boston River, pela fase preliminar da Libertadores, com o gol de Jean Lucas. Além disso, ele também deu assistência no duelo contra o América-RN, na Copa do Nordeste.

Os pedidos de convocação para a Seleção Brasileira surgem em um momento de baixa da Canarinha, inclusive nas laterais da equipe titular. Peça carimbada na equipe, o defensor Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi duramente criticado após a goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina.

Wendell, do São Paulo, também acumula convocações recentes, mas não recebeu muitas oportunidades até o momento. Alex Sandro, do Flamengo, é outro nome que pode voltar a ser chamado para defender o Brasil nas próximas data-Fifa.

Confira a comparação dos números dos jogadores entre 2024 e 2025:

Luciano Juba: 3 gols e 10 assistências em 77 jogos (5 passes para gol em 2025);

Guilherme Arana: 5 gols e 10 assistências em 64 jogos (0 participações em 2025);

Wendell: 4 gols e 3 assistência em 43 jogos (1 participação em 2025);

Alex Sandro: 1 gol e 1 assistência em 30 jogos (0 participações em 2025;

🔎 Luciano Juba é o lateral dos times da Série A com mais assistências e grandes chances criadas em 2025! 👏👏



⚔️ 14 jogos (10 titular)

🅰️ 5 assistências (!)

🧠 6 grandes chances criadas (!)

🔑 24 passes decisivos (2º entre laterais!)

✅ 90% acerto no passe (!)

↗️ 70% acerto no… pic.twitter.com/QQlhDm9vqr — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 4, 2025

Veja comentários de alguns torcedores em relação à possível convocação do lateral-esquerdo:

Opinião impopular: Luciano Juba merece mais que Arana ser convocado pra seleção brasileira — artur (@arturzin) April 4, 2025

Luciano Juba é seleção brasileira. Craque! https://t.co/wrzBLc0Yp6 — Luis Henrique (@luismiliardus) April 4, 2025

Luciano Juba que lateral, excepcional.



Arana do Galo não cheira o chulé dele. — Ladeira Fonte das Pedras (@lfpbahia) April 4, 2025

Luciano Juba é seleção, seja aonde for: lateral, Meia, NÃO IMPORTA! https://t.co/flzk1yRDN2 — Kássimo Dúel (@KassimoDuel) April 4, 2025

Luciano juba é o lateral esquerdo da seleção — Lucas Melo (@Lcspassos_) April 3, 2025

Luciano juba joga pra caralho.

Amarelinha nele foda-se. — AstroBfr ★彡 (@astrobfr) April 3, 2025