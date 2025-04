Agora adversário, Thaciano revela: "carinho muito grande pelo Bahia"

Com hist´ria marcante no Bajia, Thaciano atualmente defende o Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O reencontro entre Bahia e Thaciano está marcado para este domingo, 6), às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje vestindo a camisa do Santos, o meia enfrentará o clube onde viveu grande fase na última temporada. Ele não esconde o carinho pelo Tricolor.

"Tenho um carinho muito grande pelo Bahia, mas hoje defendo as cores do Santos FC. Espero dar o meu melhor para que a gente possa conseguir os três pontos, que serão importantes para a sequência do campeonato", declarou o jogador em entrevista coletiva.

Thaciano foi um dos principais nomes do Bahia em 2024, encerrando a temporada como artilheiro do time, com 15 gols e cinco assistências em 60 jogos, 54 deles como titular. Mesmo com a mudança de clube, o meia reconhece a força do adversário.

"Vai ser um bom enfrentamento de duas equipes muito competitivas. O Bahia se estruturou bem nos últimos anos e hoje chega como um dos melhores times do futebol brasileiro, por isso não será uma partida fácil. Mas nós temos nosso estilo de jogo bem definido e estaremos ao lado do nosso torcedor. Vamos em busca dos três pontos", afirmou

O Esquadrão estreou na Série A com empate em casa contra o Corinthians por 1 a 1. Já o Santos perdeu de virada para o Vasco por 2 a 1, no Rio de Janeiro.