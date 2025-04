Bahia se reapresenta após empate na Libertadores com foco no Santos

Cauly tem perdido espaço no time de Ceni - Foto: Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Após empatar em 1 a 1 com o Internacional pela Libertadores, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 4. O foco do Tricolor agora se volta para a partida contra o Santos, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para este domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro.

No CT Evaristo de Macedo, enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do clube gaúcho realizaram atividades regenerativas na academia, os demais iniciaram a tarde com exercícios de ativação física.

Posteriormente, os jogadores que participaram por menos tempo ou não entraram em campo na última partida foram ao gramado. Lá, o grupo participou de um treino técnico em campo reduzido, seguido de uma movimentação tática.

O zagueiro Gabriel Xavier permaneceu sob cuidados da fisioterapia, enquanto o meia Michel Araujo realizou trabalhos de transição física e técnica. A preparação será finalizada na manhã de sábado, 5, antes do embarque da delegação para São Paulo.