Santos terá retorno de atacante para enfrentar o Bahia no Brasileirão

O atacante Soteldo voltou a treinar normalmente pelo Santos e ficará à disposição do técnico Pedro Caixinha no confronto diante do Bahia. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro.

Além de contar com o Venezuelano, o treino desta sexta-feira também marcou a volta de Neymar, que trabalhou com bola e iniciou o processo de transição para o campo. O Astro, entretanto, ainda não será relacionado no jogo contra o Tricolor e deve retornar aos estádios na terceira rodada, contra o Fluminense, no Maracanã.

Para enfrentar o Bahia, o Santos deve entrar em campo com a base da equipe que perdeu para o Vasco, por 2 a 1, na estreia do Brasileiro. Um provável Peixe é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme (Álvaro Barreal) e Tiquinho Soares.