Bahia muda peças, sofre susto, mas empata no fim contra o Santos

Gilberto, lateral-direito do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia empatou em 2 a 2 com o Santos, na noite deste domingo, 6, na Vila Belmiro. Com uma equipe modificada e alguns titulares entrando apenas no segundo tempo, o Tricolor abriu o placar com Erick, em rápido contra-ataque, mas sofreu a virada com gols de Thaciano e Diego Pituca, já na segunda etapa.

Quando a derrota parecia encaminhada, o lateral Luciano Juba apareceu na área, cortou a marcação e balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo um ponto fora de casa. Em grande fase na temporada, o lateral-esquerdo também deu a assistência para o primeiro tento do Tricolor no jogo.

Com o resultado, o Bahia soma dois pontos em dois jogos e ocupa momentaneamente a 13ª colocação na tabela. Já o Santos conquistou seu primeiro ponto no campeonato e agora ocupa a 16ª posição.

O Esquadrão agora vira a chave para a Libertadores. Na próxima quarta-feira, 9, o time enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 2ª rodada da fase de grupos.