Jornalista baiano relata pedras jogadas na vitória do Bahia pela Libertadores

Torcida do Bahia é alvo de rivais em estádio - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A vitória do Bahia em partida pela Libertadores, na noite desta quarta-feira, 9, causou agressão de torcedores do Nacional-URU contra a torcida do time baiano. O jornalista Raoni Oliveira relatou o ocorrido.

Em vídeo, o apresentador de televisão gravou torcedores do Bahia criticando a atitude grave dos rivais no Gran Parque Central, em Montevidéu, após o encerramento do jogo, que terminou em 1 x 0 para a equipe brasileira.

"Nesse exato momento a torcida do Nacional está jogando pedras no lado da torcida do Bahia. A torcida para se proteger está mais próxima do alambrado", afirmou Raoni Oliveira, no começo da gravação.

Em seguida, o jornalista conversou com alguns torcedores do time baiano. Um deles contou que uma menina havia sido atingida e saiu do espaço com um machucado no ombro.

Confira o video:

A vitória do Bahia pela Libertadores

O jogo ocorreu no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 2ª rodada da fase de grupos. Com o resultado positivo, o Bahia chega aos quatro pontos somados e fica provisoriamente na liderança da chave.

Um tabu foi derrubado pelo time azul, vermelho e branco: o tricolor venceu sua primeira partida fora do Brasil na história da competição continental

Os comandados de Rogério Ceni voltam a campo pela Libertadores contra o Atlético Nacional-COL, no dia 24 de abril, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do grupo F.