Erick Pulga vibra com gol histórico: “Momento maravilhoso"

- Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O nome do triunfo histórico do Bahia na Libertadores tem nome e sobrenome: Erick Pulga. Autor do gol que garantiu o 1 a 0 sobre o Nacional-URU, em Montevidéu, o atacante foi o grande destaque da partida e se emocionou ao lembrar de sua trajetória até chegar ao protagonismo com a camisa tricolor.

“É um momento muito maravilhoso na minha vida. Marcar esse gol tão importante pro Bahia, para a gente conquistar o triunfo. Foi um lance que o Cauly conseguiu dar o passe no Jean Lucas, meio que desviando, mas debaixo das pernas dele, e aí eu fui feliz e acertei uma bela chapada”, contou o camisa 16 à ESPN.

Pulga, que se destacou no futebol cearense, com passagens por Ferroviário e Ceará, lembrou das dificuldades enfrentadas até alcançar o momento atual.

“Enfrentei muitas coisas na minha vida, mas Deus é muito fiel à minha vida, o quanto eu batalhei e me dediquei ao máximo. Muitos desacreditaram em mim, mas eu sempre fui firme, me mantive de pé, meus familiares sempre me ajudaram. Fico até emocionado um pouco assim, porque se eu contar a minha história aqui, eu acho que é um pouco longa, mas deixo para depois.”

Em menos de três meses com a camisa do Bahia, Pulga foi decisivo no clássico Ba-Vi que valeu o título estadual e contribuiu para a classificação a fase de grupos da Libertadores. Motivado pelo projeto do clube, o atacante revelou por que escolheu vestir a camisa tricolor e falou sobre suas referências no elenco.

“O Bahia é um clube gigante, um clube que no Nordeste é um dos maiores, e também pelo fato de um projeto tão gigante que tem. Isso me motivou muito. Tô muito feliz, satisfeito, em trabalhar com esses caras como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas... os caras que eu acompanhei na TV. É gratificante demais estar ao lado deles e, como eu falei, ajudar eles hoje, para a gente sair com o triunfo”, concluiu.