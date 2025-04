Histórico! Bahia bate o Nacional e vence a primeira na Libertadores

Elenco tricolor comemora o gol no triunfo histórico contra o Nacional pela Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia conquistou um triunfo histórico. Na noite desta quarta-feira, 9, o Esquadrão de Aço derrotou o Nacional-URU por 1 a 0, e venceu sua primeira partida pela Libertadores. O jogo ocorreu no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 2ª rodada da fase de grupos. Com o resultado, a equipe chega aos quatro pontos somados e fica provisoriamente na liderança da chave.

Um tabu foi derrubado pelo time azul, vermelho e branco: o tricolor venceu sua primeira partida fora do Brasil na história da competição continental. A única vez que o Bahia venceu fora de casa na Liberta foi contra o Internacional, em Porto Alegre, na primeira rodada da fase de grupos de 1989.

Os comandados de Rogério Ceni voltam a campo pela Libertadores contra o Atlético Nacional-COL, no dia 24 de abril, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do grupo F.

Antes, o Bahia recebe o Mirassol neste domingo, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os primeiros 45 minutos de jogo chamaram a atenção pela marcação forte dos times e de pouca criação no ataque. O Bahia esteve bem postado defensivamente, contido atacou pouco e arriscava mais com Erick Pulga.

Aos 13, Jean Lucas ganha a disputa pela esquerda, se levanta e finaliza. A bola desvia e é escanteio para o Bahia. a única finalização do Nacional foi aos 25, em cobrança de falta de Otero, longe do gol.

A primeira chance mais perigosa do Esquadrão foi aos 36 minutos, em falta perigosa cobrada por Lucho Rodríguez, que passou próxima à meta de Mejía. Nos minutos finais, Cauly driblou o zagueiro e saiu na cara do gol, mas Mejía defenseu.

No segundo tempo, o Bahia atacou logo aos três, com Jean Lucas. O camisa 6 arranca pelo meio, corta para a direita e bate dentro da área, mas para fora.

O Esquadrão chegou lá aos 20 minutos do segundo tempo. Na primeira participação de Willian José, ele faz o pivô e passa para Cauly. Na sequência o camisa 8 toca para Jean Lucas.

Mesmo com o desvio no meio do caminho, ele deixa a bola passar, e Erick Pulga, de maneira consciente, acerta um lindo chute de chapa colocado, a bola ainda beija a trave e morre no fundo das redes.

Aos 23, o paredão tricolor foi bem. Rodríguez aparece pela direita e escorrega, mas consegue a fnalizar. Bola sai forte e alta, mas Ronaldo salta bem para defender.

Na sequência, Ancheta cruza da direita, mas em cima de Juba. Lateral sai jogando com lançamento ruim e entrega bola para o Nacional, mas os uruguaios nao aproveitam.

O Bahia se segurou bem na reta final e o goleiro Ronaldo fez defesas seguras para garantir o triunfo histórico.