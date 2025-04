Copa do Brasil: CBF define ordem de mandos de campo de Bahia x Paysandu

COPA DO BRASIL

Esquadrão de Aço inicia sua jornada da Copa do Brasil na terceira fase por estar na fase de grupos da Libertadores - Foto: Thais Magalhães | CBF

Através de sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quarta-feira, 9, foi definida a ordem dos mandos de campo do confronto entre Bahia e Paysandu, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo de ida será em Belém, com data base para o dia 30 de abril. Sem definir o mando de campo, os paraenses devem atuar no Estádio da Curuzu ou no Mangueirão.

A partida de volta será na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 21 de maio. As datas serão confirmadas posteriormente.

Vale salientar que, por estar na fase de grupos da Copa Libertadores, o Esquadrão de Aço iniciará sua jornada na Copa do Brasil a partir da terceira fase.

Com 34 participações, o Bahia é um dos times que mais disputou o maior torneio nacional de clubes.