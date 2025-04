Zagueiro do Bahia integra "time da semana" após rodada da Libertadores

David Duarte, zagueiro do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O zagueiro David Duarte foi o destaque do Bahia na vitória contra o Nacional, pela Libertadores. O defensor ganhou chance como titular em Montevidéu e foi reconhecido pela Conmebol, integrando o "time da semana" após a segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

Dentro de campo, o defensor registrou a maior nota da partida no "Sofascore", com 7.8, superando o atacante Erick Pulga, autor do gol decisivo no confronto. David também somou 12 cortes, 12 duelos ganhos, além de terminar o jogo com 92% de passes certos.

Confira o "time da semana" da segunda rodada da Libertadores:

🤩 Assim ficou a escalação do time da semana na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores!



🎮 @easportsfcbr #EASportsFC pic.twitter.com/fwC0oxrlez — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 11, 2025

O desempenho do zagueiro também foi reconhecido pelo técnico Rogério Ceni, que elogiou o jogador em entrevista coletiva. O comandante citou a "cobrança" da torcida para contratar novos zagueiros, e destacou a importância de "oferecer oportunidades" aos atletas do elenco.

“Nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. David é nosso melhor jogador no jogo aéreo. Ele também tem muito boa qualidade técnica, é hora de refletirem e darem apoio aos nossos jogadores. Só conheço gente que melhora com apoio. David, para mim, foi o melhor jogador em campo hoje. Vocês cobram zagueiro, e nós temos. Temos que oferecer oportunidades. O dinheiro não é infinito”, comentou Rogério Ceni.

David Duarte era regulamente utilizado em sua chegada em 2023, mas perdeu espaço após a evolução de Gabriel Xavier em 2024, que ficou com a vaga na equipe titular.

Em 2025, mesmo com a chegada de Ramos Mingo, o defensor tem recebido oportunidades e integrou os onze iniciais no retorno do Bahia à Libertadores após 36 anos. No Tricolor, o jogador de 30 anos disputou 44 jogos e marcou quatro gols.