Rival do Bahia na Libertadores renova com treinador até 2026

Roger Machado, técnico do Internacional, durante jogo contra o Bahia na Libertadores - Foto: Divulgação | Internacional

De volta a Libertadores depois de 36 anos, o Bahia foi sorteado para o que está sendo considerado o grupo da morte com Internacional, Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional do Uruguai. O clube gaúcho, um dos rivais do Tricolor, vive bom momento e anunciou neste sábado, 12, a renovação com o técnico Roger Machado até o final de 2026.

"É uma alegria imensa seguir neste projeto. Estou plenamente adaptado ao clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo, e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo. A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no clube. Essa integração foi natural e tem sido um dos diferenciais do nosso dia a dia", declarou Roger ao site oficial do Inter.

O 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐎𝐔! ✍️😍



Comandante da maior série sem derrotas da história do Inter nos pontos corridos e invicto em jogos oficiais na atual temporada, Roger Machado fica no Clube do Povo até dezembro de 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! 🤝🪓



Seguimos por mais! 👊🇦🇹 pic.twitter.com/xFP93Gvxbz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2025

Roger Machado chegou ao Internacional em julho do ano passado após se destacar no comando do Juventude. O treinador conseguiu levar a equipe até a terceira posição do Campeonato Brasileiro e neste ano conquistar o Campeonato Gaúcho após uma seca de nove anos sem títulos.

Roger Machado também passou pelo Bahia. Entre 2019 e 2020, o treinador comandou a equipe e viveu grandes momentos, mas foi demitido após uma queda de rendimento. Ao todo, foram 29 vitórias em 73 jogos no Tricolor Baiano.

Disputa na Libertadores

Bahia e Internacional se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor foi superior na maior parte do tempo, chegou a abrir o placar, mas o Colorado arrancou o empate na reta final.

Bahia e Internacional estão nas primeiras posições do Grupo F da Libertadores, com 4 pontos cada e com o Colorado liderando pelo saldo de gols. As equipes voltam a se enfrentar somente na sexta rodada, em jogo marcado para o dia 28 de maio, no Beira-Rio.