Ex-Bahia, Renato Paiva já tem demissão pedida pela torcida do Botafogo

Renato Paiva durante a partida entre Botafogo e Bragantino - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Neste sábado, 12, o Botafogo foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em um resultado que representou o fim de uma invencibilidade de mais do Alvinegro na competição. A atuação abaixo do esperado iniciou uma pressão sobre o técnico Renato Paiva, ex-Bahia, que passou a ser alvo de críticas mais intensas por parte da torcida alvinegra.

Nas redes sociais, os pedidos pela saída do treinador se intensificaram logo após o apito final. Torcedores reclamam da falta de organização tática e da queda de rendimento da equipe desde a chegada do técnico.

“Parabéns john textor por ter destruído o Botafogo”, comentou um torcedor. “Vocês erraram. Erraram muito! Apenas admitam enquanto é tempo, demitam esse técnico hoje”, postou outro.

Outros torcedores do Botafogo também publicaram uma montagem em que Renato Paiva aparece com orelhas de burro. A montagem foi feita por uma torcida organizada do Bahia em 2023, e foi um dos motivos para o treinador pedir demissão do clube durante o Campeonato Brasileiro.

Com a derrota, o Botafogo permanece com quatro pontos e, momentaneamente, ocupa a 7ª colocação na tabela. O clima é de cobrança no clube carioca, e o próximo compromisso na quarta-feira, 16, com o São Paulo pelo brasileirão no estádio Nilton Santos pode ser decisivo para definir o futuro de Renato Paiva no comando da equipe.

Renato Paiva chegou recentemente ao Botafogo e soma apenas cinco jogos no comando da equipe, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sob o seu comando são 4 gols marcados e 2 gols sofridos.

Veja comentários

Limitado, sem repertório e frágil defensivamente. O Botafogo é um time incapaz de oferecer perigo ao adversário. Os erros permanecem e o técnico insiste no que não funciona. #ForaPaiva pic.twitter.com/5XflJXMbvK — JV ★彡 (@JVBarros_08) April 12, 2025

Esse pardal desse Renato Paiva tem que ser demitido ainda hoje.

Não conseguiu produzir nada contra um time que vai brigar pra não cair.

Vai fuder o Savarino e ainda insiste em PK.

Pardal!!!!!



FORA RENATO PAIVA!!!! — Matheus Moura (@matheus_demoura) April 12, 2025

eu comecei com o fora paiva quando ele foi ANUNCIADO, já era claro que não iria dar certo — Larizinha★彡⁶³ (@IssaMaybank) April 12, 2025

JÁ PODE PUXAR FORA PAIVA ????? TECNICO MUITO FRACO. — Matheusbfr (@Matheus95570945) April 12, 2025