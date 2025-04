Manga, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira, morre aos 87 anos

Natural do Recife-PE, Manga começou a carreira no Sport antes de chegar ao Botafogo, onde virou ídolo - Foto: Reprodução Internet

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, faleceu aos 87 anos no Rio de Janeiro. Ele estava no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca, e seua morte foi anunciada pelo Botafogo, mas a causa não foi informada. Manga foi ídolo em clubes como Botafogo, Inter, Nacional-URU e na Seleção Brasileira.

Natural do Recife-PE, Manga começou a carreira no Sport antes de chegar ao Botafogo, onde virou ídolo. Atuou no Uruguai de 1969 a 1974, quando foi repatriado para marcar geração no Inter. Passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio antes de encerrar a carreira no Barcelona-EQU, em 1982.

O presidente do Botafogo ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ex-jogador.

Nota de pesar do Botafogo