Zagueiro do Carabobo desmaia após choque com jogador do Botafogo

Momento do atendimento ao zagueiro Neira após choque com Mastrianni - Foto: Reprodução / X / @barbaramendoncc

Um lance preocupante marcou a partida entre Botafogo e Carabobo-VEN, nesta terça-feira, 8, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do grupo A da Copa Libertadores.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o zagueiro venezuelano Ezequiel Neira protagonizou um choque violento com o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani e caiu desacordado em campo.

Minutos terribles luego de que el defensor argentino Ezequiel Neira del Carabobo FC fue sacado en ambulancia del Estádio Nilton Santos por una conmoción, después de chocar su cabeza con la de un atacante del Botafogo. pic.twitter.com/pC0ykCZS6C — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) April 8, 2025



A jogada aconteceu após um cruzamento do lateral-esquerdo Alex Telles. Na tentativa de cortar a bola, Neira se chocou de forma acidental com Mastriani e, logo em seguida, desabou no gramado, causando tensão entre os jogadores e comissão técnica de ambas as equipes.

A ambulância foi acionada imediatamente, e o atendimento médico foi realizado com rapidez. Mastriani também recebeu cuidados no gramado, mas se recuperou rapidamente e seguiu na partida.

Ezequiel Neira foi imobilizado e retirado de campo de maca, já consciente, sob aplausos do público presente, foi encaminhado para um hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre seu estado de saúde.