Joias do Bahia brilham na final e seleção brasileira fatura título importante

Selação brasileira comemorando o título do Sul-Americano sub-17 - Foto: Divulgação / Conmebol

Os jogadores do Bahia estiveram entre os grandes destaques da seleção brasileira no Sul-Americano sub-17 e não foi diferente na final, realizada neste sábado, 12, diante da Colômbia, que jogou em casa. O goleiro Arthur Jampa, e os atacantes Ruan Pablo e Dell, todos do Tricolor Baiano foram decisivos para o título.

Titular durante toda a campanha, o goleiro Arthur Jampa teve seu grande momento de brilho justamente na final. No tempo normal, o jogo entre Brasil e Colômbia terminou empatado em 1 a 1, com a seleção brasileira arrancando o empate no final. A definição foi para os pênaltis e o goleiro brasileiro defendeu logo a primeira cobrança.

Arthur Jampa defendeu a primeira cobrança colombiana e garantiu vantagem brasileira! 🧤🇧🇷



CONMEBOL #Sub17

Na lista dos cinco cobradores estiveram Ruan Pablo e Dell, que mostraram frieza e converteram suas cobranças. Dell, inclusive, foi autor do gol da vitória na semifinal contra o Chile e também converteu a penalidade derradeira contra a Colômbia na final.

Converter o último pênalti e correr pro abraço! ✅🇧🇷



A @CBF_Futebol é campeã da CONMEBOL #Sub17 🏆

Além disso, Ruan Pablo foi o artilheiro da seleção brasileira na competição, com três gols marcados. Somando ainda duas assistências, ele foi o jogador mais influente em participações em gols da campanha brasileira.

“Ver três Pivetes de Aço sendo protagonistas em uma conquista continental pela Seleção Brasileira é motivo de enorme orgulho para todos nós. Esse título do Sul-Americano Sub-17, com participação decisiva de Jampa, Ruan Pablo e Dell, reforça que estamos no caminho certo. É fruto de um trabalho integrado entre as áreas técnica, de desenvolvimento humano e de saúde e performance, em alinhamento com o primeiro time do Bahia e com o City Football Group. Ainda estamos no início do nosso processo de transformação da base e seguiremos focados em formar atletas preparados para os desafios do futebol de alto nível — formando jogadores para o jogo e para a vida”, afirmou o diretor executivo da base do Bahia, Marcelo Teixeira.

Multas rescisórias altas

Arthur Jampa, Ruan Pablo e Dell são três das joias mais importantes das divisões de base do Bahia, que passaram por reformulação após a compra da SAF pelo Grupo CIty. Eles já assinaram contrato com a equipe principal e contam com multas rescisórias altíssimas.

O goleiro Arthur Jampa e o atacante Dell assinaram seus primeiros contratos profissionais com o Bahia de 2024. Os dois contam com uma multa rescisória de R$ 640 milhões e contrato até dezembro de 2027.

Já Ruan Pablo conta com a maior multa rescisória entre os jogadores da base do clube, após assinar seu primeiro contrato profissional, válido até junho de 2027. A multa para tirá-lo do Bahia é de R$ 1.2 bilhão.