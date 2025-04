Bahia empata com Mirassol e segue sem vencer no Brasileirão

Com esse placar, o Bahia segue na 13º colocação, com três pontos somados em três empates. - Foto: (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Mesmo com força máxima e jogando em casa, ainda não foi desta vez que o torcedor do Bahia celebrou o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro da Série A. Em jogo realizado neste domingo, 13, na Arena Fonte Nova, o time comandado por Rogério Ceni ficou no 1 a 1 contra o Mirassol.

O tricolor tentou, desde o primeiro tempo, e foi o time com maior posse de bola, mais finalizações e escanteios, mas foi surpreendido aos 17 minutos do primeiro tempo quando Lucas Ramon cruzou no primeiro pau e Gabriel, ex-Bahia, apareceu na frente da zaga e escorou pro gol. A bola ainda bate no travessão e morre nas redes.

Após sofrer o gol, o Bahia vai pra frente e, aos 40 minutos do primeiro tempo, Luciano Juba cruza, Erick Pulga entra nas costas da defesa paulista e escora de cabeça para o fundo das redes. Tudo igual: 1x1.

Com esse placar, o Bahia segue na 13º colocação, com três pontos somados em três empates. O Mirassol ocupa a 16º colocação, com dois pontos, em dois empates e uma derrota. O próximo confronto do tricolor é contra o Cruzeiro, quinta, 17, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.