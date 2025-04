Seca de gols de atacantes é fator comum na dupla Ba-Vi

Lucho Rodríguez e Janderson em disputa pela bola durante BAVI - Foto: Divulgação/ECB

Bahia e Vitória passam por momentos bem distintos na temporada. Enquanto o Tricolor já foi campeão este ano e acabou de conseguir seu primeiro resultado positivo fora do país na Copa Libertadores, o Rubro-Negro vive sua pior fase sob o comando do técnico Thiago Carpini e venceu apenas um duelo nos últimos nove jogos.

No entanto, é válido dizer que em uma coisa os dois times estão bem similares: seus ‘camisas 9’ não estão na sua melhor fase no que se refere a colocar bolas nas redes. Tanto Lucho Rodríguez quanto Janderson estão devendo justamente na sua principal função dentro de campo e, juntos, os atletas têm apenas três gols contando as dez partidas mais recentes de ambos.

O atacante do Bahia até fez publicação nas redes sociais admitindo o mau momento: “Como me disse um jogador que me influenciou na infância: ‘O elogio enfraquece e a crítica fortalece’. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é aí que nos tornamos fortes”, postou em seu perfil no Instagram.

Na última janela de transferências, o ex-centroavante da equipe, Everaldo, foi contratado pelo Fluminense. No meio da semana, pela Copa Sul-Americana, Eve foi às redes duas vezes contra o GV San José, da Bolívia.

O feito do atacante pode ter dado saudade em alguns corações tricolores mas, vale ressaltar, Lucho ainda segue como o artilheiro do Esquadrão em 2025, com sete tentos marcados.

Por mais que o uruguaio esteja já há quatro partidas sem marcar (seu último gol foi válido pela Copa do Nordeste, contra o Ceará, na Fonte Nova), os outros jogadores do elenco vêm chamando a responsabilidade, como é o caso de Erick Pulga, atleta que mais contribuições diretas para gols tem pelo Esquadrão no ano.

Diante disso, existe uma pressão natural para Lucho voltar a ser fatal dentro de campo, mas sua situação é amenizada pela boa fase coletiva que vive o Super-Homem Tricolor.

Janderson em situação complicada

Já com o Vitória, em contrapartida, o caso é um pouco mais complicado e a falta de gols de Janderson está sendo cada vez mais preocupante.

Depois da saída de Alerrandro, jogador que foi o artilheiro da equipe no ano passado (21) e goleador máximo do último Campeonato Brasileiro (15), era esperado que o Colossal sentisse bastante essa ausência. No início da temporada, entretanto, Janderson estava dando conta do recado (foram cinco gols nos primeiros nove jogos de 2025).

Porém, os campeonatos foram subindo o nível e o atacante Rubro-Negro acabou tendo maiores dificuldades. De lá para cá, ele foi a campo mais 12 vezes e fez apenas dois gols. A última vez que o camisa 39 marcou foi justamente no último triunfo da equipe, há seis jogos, contra o Sport (1 a 0), pelo Nordestão

O time todo sente o mau momento do seu principal homem de referência ofensiva, já que nos últimos oito jogos do Vitória o clube só conseguiu fazer quatro gols. No compromisso mais recente do Leão, embate contra o Defensa y Justicia, na Argentina, terminado em 0 a 0, as maiores chances dos visitantes caíram nos pés de Janderson, que não aproveitou as oportunidades.

O próprio Carpini comentou sobre a ineficiência do setor ofensivo do time, que ele busca resolver para os próximos jogos: “Os pequenos detalhes. Tivemos poucas chances de gol, precisamos ser mais eficientes e efetivos”, avaliou.

Preparativos

Os próximos compromissos da dupla da Ba-Vi serão válidos pela 3ª rodada do Brasileiro, ambos amanhã. Enquanto o Bahia irá a campo às 16h, contra o Mirassol, em casa, o Vitória jogará às 20h30, contra o Atlético-MG, na MRV Arena. Ontem, as duas equipes iniciaram os treinos visando aos confrontos – o Vitória na Toca da Raposa (MG), e o Bahia no CT Evaristo de Macedo.