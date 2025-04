Atlético-MG x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vitória quer aproveitar o embalo do bom resultado conquistado na Copa Sul-Americana para conquistar o primeiro triunfo na Série A. Mais uma vez fora de casa, no Mineirão, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo, 13, às 20h30, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O Leão da Barra de Thiago Carpini tenta reencontrar com o caminho das vitórias após seis jogos sem vencer. A principal novidade para este confronto pode ser o retorno de Renato Kayzer, caso o atacante esteja fisicamente recuperado.

A equipe comandada pelo técnico Cuca, por outro lado, chega pressionado após o empate sem gols contra o São Paulo na última rodada. No entanto, na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG goleou o Iquique e está em boa fase no torneio continental.

Para o confronto contra o Vitória, Cuca tem alguns problemas para lidar, como o possível desfalque de Alan Franco, que sentiu o joelho direito e vai ser avaliado nos próximos dias. Além dele, o atacante Júnior Santos também é dúvida, enquanto o zagueiro Lyanco cumpre suspensão após ser expulso na última rodada.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson; *(Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho (Mosquito); Wellington Rato, Janderson e Erick.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Victor Hugo, Alonso e Arana; Scarpa, Vera, Gabriel Menino e Cuello; Hulk e Rony.

Onde assistir

Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).