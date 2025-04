Lucas Arcanjo, do Vitória, entra no time da rodada na Sul-Americana

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Se o Vitória empatou com o Defensa y Justicia fora de casa e conseguiu um bom resultado na Copa Sul-Americana, foi muito graças ao goleiro Lucas Arcanjo. Destaque do jogo na Argentina, o jogador foi reconhecido pela Conmebol, integrando o "time da semana" da 2ª rodada da fase de grupos da competição continental.

Dentro de campo, Arcanjo teve a maior nota da partida no "Sofascore", com 7.7, somando quatro defesas, sendo duas dentro da área, além de 100% das bolas defendidas. A atuação do goleiro ajudou a manter o empate no placar e fez o Rubro-Negro levar um ponto para casa na Sul-Americana.

Confira a seleção da semana da 2ª rodada da Sul-Americana:

🔝🔥 ¡El equipo de la semana! Los 11 tras la Fecha 2 de la CONMEBOL #Sudamericana.



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/MpZloMr0r2 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 11, 2025

Revelado nas categorias de base do Vitória, Lucas Arcanjo foi titular na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, além da campanha na Série A em 2024, que marcou a permanência no clube na elite do futebol brasileiro.

Nesta temporada, o jogador, mesmo com a chegada do goleiro Gabriel Vasconscelos, o atleta ganhou a confiança do técnico Thiago Carpini e segue integrando o "time ideal" do Rubro-Negro em 2025

Confira uma das defesas, que foi reconhecida pelo perfil oficial da competição: