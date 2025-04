Surpresas no futebol: derrotas, desequilíbrios e ilusões

Real Madrid está acostumado a reverter resultados improváveis - Foto: Oscar del Pozo/AFP

O futebol costuma zombar de nossa racionalidade e de nossa pretensa sabedoria. Apesar de tantas atuações e resultados improváveis, as derrotas dos favoritos ainda provocam grandes surpresas e enormes criticas, como se os melhores não perdessem nem jogassem mal. Por causa dos altos investimentos e dos estádios lotados, torcedores e comentaristas acham que os times brasileiros são melhores do que são.

O Flamengo, depois de vinte e sete jogos invicto, jogou mal e perdeu por 2x1 para o Central Córdoba, da Argentina. Foi uma surpresa, porem outras derrotas vão ocorrer. O Flamengo, completo possui um ótimo time, mas não é tão superior aos outros. O elenco é bom, mas nem tanto. Faltam, do meio para frente, reservas do nível próximo aos titulares.

O Cruzeiro, mesmo em formação, é superior ao desconhecido time do Equador, Mushuc Runa, porém não foi tão surpreendente a derrota. O presidente do clube e o treinador admitiram que o nível técnico da equipe do Cruzeiro está muito abaixo da expectativa dos torcedores e da imprensa.

Inter e Atlético Nacional da Colômbia fizeram uma excelente partida. Não foi surpresa. O Inter, até o momento, é o time que tem jogado melhor na Libertadores e o adversário, das partidas que vi, foi o melhor entre as outras equipes Sul-americanas. O jogo foi equilibrado até a expulsão do jogador do Atlético, quando a partida estava 1x0 para o Inter. A partir daí ficou fácil chegar aos 3x0. O ótimo meia Patrick fez os três gols, sendo dois de pênaltis.

O Palmeiras está muito tenso, sempre à espera de grandes partidas da equipe. A cobrança da torcida é exagerada. Ganhar do Serro Portenho por 1x0 não foi surpresa. O time não encanta, mas geralmente ganha por causa do equilíbrio, consistência e qualidade técnica. A equipe joga cada partida como se fosse a ultima.

Os vibrantes torcedores do São Paulo ainda não acostumaram com os pontos perdidos quando o time joga no Morumbis. O time é bom, mas nem tanto, ainda mais com as ausências de Oscar e Lucas Moura. Não foi tão surpreendente mais um empate em casa.

Futebol europeu

Deveríamos nos acostumar mais com as atuações sem brilho e com as derrotas inesperadas. A vitória do Arsenal em casa contra o Real Madrid não foi surpresa, mas o placar de 3x0 não era esperado. Nada está decidido. O Real tem muitas esperanças nas recentes viradas históricas e o Arsenal está preocupado com essa mistura de mistério e de qualidade técnica do time espanhol.

Depois das contratações dos excepcionais Mbappé e Bellingham, o Real formou um quarteto ofensivo fantástico que tem decidido muitos jogos. Mas, o time anterior com um trio no meio campo (Casemiro, Modric e Kross) e outro trio no ataque (Vini, Rodrygo e Benzema) era mais equilibrado e tão ou mais eficiente. A defesa era mais protegida e a equipe tinha mais o domínio da bola no meio campo.

Barcelona melhor do mundo

Hoje, o melhor time do mundo, que mais ganha e fascina, é o Barcelona, com seis jogadores excepcionais do meio para frente, três no meio campo e três no ataque, próximos e que se entendem muito bem. Os quatro defensores marcam no meio campo e também estão

perto dos outros seis. É uma aula de compactação, com riscos que valem a pena apostar. Assim como viver, encantar é perigoso.

*Tostão é cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970.