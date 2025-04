Libertadores: Flamengo perde em casa e Palmeiras vence o Cerro

Palmeiras lidera seu grupo com vitória sobre Cerro Porteño; Central Córdoba surpreende Flamengo no Maracanã - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP - PABLO PORCIUNCULA / AFP

Enquanto o Palmeiras mantém os 100% de aproveitamento na Libertadores 2025, o Flamengo foi surpreendido em casa e conheceu sua primeira derrota na competição. Na noite desta quarta-feira, 9, os dois clubes brasileiros viveram realidades opostas na segunda rodada da fase de grupos.

No Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo argentino Central Córdoba por 2 a 1. A equipe visitante, estreante na competição, fez história ao marcar seus dois primeiros gols na Libertadores. O primeiro veio aos 24 minutos, em cobrança de pênalti de Leonardo Heredia, após toque de mão de Léo Pereira confirmado pelo VAR — decisão que gerou protestos dos flamenguistas.

Pouco antes do intervalo, Cufré bateu falta próxima à bandeira de escanteio e o paraguaio José Florentín desviou de cabeça para ampliar. O Flamengo, sob comando do técnico Filipe Luís, voltou pressionando na segunda etapa e descontou com um belo gol de falta do uruguaio Nico de la Cruz, aos 61 minutos. Bruno Henrique ainda acertou a trave nos acréscimos, mas o empate não veio.

O duelo também marcou o retorno de Pedro aos gramados. O atacante entrou no segundo tempo após seis meses afastado por lesão no joelho. O Central Córdoba, com o resultado, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo C com quatro pontos. O Flamengo, com três, aguarda o desfecho da rodada, que inclui LDU e Deportivo Táchira.

Já no Allianz Parque, o Palmeiras mostrou solidez ao vencer o Cerro Porteño por 1 a 0, gol do colombiano Richard Ríos aos 41 minutos da primeira etapa, após jogada coletiva bem trabalhada. A vitória teve um valor simbólico, após as ofensas racistas contra o jovem Luighi na partida entre as equipes pela Libertadores Sub-20 no mês passado, no Paraguai.

Apesar do domínio, o time de Abel Ferreira não conseguiu ampliar: parou em boas defesas do goleiro Gatito Fernández, em um gol anulado de Vitor Roque por impedimento e na falta de pontaria nos arremates finais. Com isso, o Verdão soma seis pontos e lidera com folga o Grupo G, seguido por Bolívar e Cerro (três pontos cada). O Sporting Cristal ainda não pontuou.