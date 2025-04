David Duarte surpreende e é eleito o melhor em campo por Ceni

David Duarte foi titular na partida contra o Nacional, nesta quarta-feira, 9 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Antes mesmo do apito inicial no Gran Parque Central, em Montevidéu, a decisão de Rogério Ceni em escalar David Duarte no lugar de Ramos Mingo gerou reações negativas entre os torcedores do Bahia. A ausência do argentino, titular desde que chegou ao clube, surpreendeu boa parte da torcida tricolor, que passou a questionar a mudança.

No entanto, com a bola rolando, David Duarte foi além das expectativas. Em campo, o defensor teve uma atuação sólida e foi um dos principais destaques na vitória histórica do Esquadrão sobre o Nacional, por 1 a 0 — a primeira do clube fora do Brasil na história da Libertadores.

Após a partida, Rogério Ceni justificou a escolha pelo zagueiro, destacando seu desempenho no jogo aéreo. “Nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. David é nosso melhor jogador no jogo aéreo”, explicou o treinador, em coletiva de imprensa.

Além da segurança nas bolas altas, David também se destacou em outros fundamentos defensivos. Segundo dados do Sofascore, o camisa 33 somou quatro desarmes, oito duelos aéreos vencidos, 12 cortes e 12 duelos ganhos ao longo dos 90 minutos.

David, para mim, foi o melhor jogador em campo hoje Rogério Ceni - treinador do Bahia

Ceni também aproveitou para defender o elenco de críticas e pedir mais apoio ao grupo. “É hora de refletirem e darem apoio aos nossos jogadores. Só conheço gente que melhora com apoio [...] Vocês cobram zagueiro, e nós temos. Temos que oferecer oportunidades. O dinheiro não é infinito”.

Na entrevista pós-jogo, David revelou que soube que seria titular apenas poucas horas antes da partida. “Fiquei sabendo hoje à tarde, mas já estava preparado, porque todo jogador de alto nível tem que estar preparado. Fico muito feliz pela oportunidade do professor Rogério Ceni. Isso é fruto do trabalho. E graças a Deus, fui abençoado hoje de poder iniciar a partida”, disse o zagueiro.

Além do desempenho individual, David destacou a importância histórica do resultado para o clube e o grupo. “É uma sensação incrível. Hoje entramos na história do clube, né, primeiro triunfo fora de casa na Libertadores. Esperamos que seja o primeiro de muitos na sequência da competição. Vencemos uma equipe que já foi campeã da Libertadores, então acreditamos que estamos no caminho certo”.



O Bahia volta a campo no próximo domingo, 13, às 16h, quando enfrenta o Mirassol, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Libertadores, o próximo compromisso será contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 24 de abril, também em Salvador, às 21h.