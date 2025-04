Com mudanças, Bahia está escalado para pegar o Nacional-URU; confira

Estádio Gran Parque Central é o palco de Nacional x Bahia pela Libertadores - Foto: Marinho Júnior / Canal do Puco

O técnico Rogério Ceni já definiu a escalação do Bahia para o confronto diante do Nacional, está marcado para logo mais às 19h, no Gran Parque Central, em Montevidéu, válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

A equipe terá mudanças em todos os setores. Na defesa, Arias retorna a lateral-direita e David Duarte segue mantido na zaga. Após a boa atuação contra o Santos, o volante Erick permanece no meio de campo. Cauly retorna ao ataque e compõe a trinca ofensiva.

O zagueiro Ramos Mingo e o volante Caio Alexandre serão opção no banco de reversas. O desfalque certo é o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que está com lesão muscular na coxa.

O Esquadrão de Aço vai a campo no Uruguai escalado com Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga, Luciano Rodríguez.