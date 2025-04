Ceni celebra vitória histórica do Bahia: "é algo para poucos"

Rogério Ceni na beira do gramado no duelo contra o Nacional, nesta quarta-feira, 9 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia escreveu um capítulo inédito em sua história na Copa Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, 9, o Tricolor conquistou sua primeira vitória como visitante na principal competição continental. Atuando no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, o Esquadrão venceu o Nacional por 1 a 0, com gol de Erick Pulga, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F.

Após o apito final, o técnico Rogério Ceni celebrou o feito histórico diante de uma equipe tradicional do futebol sul-americano, que não sabia o que era perder em casa pela Libertadores há 11 partidas, desde 2022.

“Importante para a história do clube, o primeiro triunfo fora do país na Libertadores. Não ganhamos de uma equipe qualquer, ganhamos de uma equipe de muita tradição. Não é fácil para ninguém vencer aqui. Um triunfo importante para o Bahia, para quem torce para o Bahia e nos apoia”, afirmou Ceni na entrevista coletiva.

O treinador valorizou ainda o desempenho defensivo da equipe, que passou ilesa mesmo sob pressão em um ambiente hostil. “Acho que manter o zero no placar, fora de casa, na Libertadores, é algo para poucos”, disse o técnico, satisfeito com o equilíbrio do time.

Ceni reconheceu que, por estar retornando à competição neste século, o Bahia ainda passa por um processo de amadurecimento, mas considerou a exibição como "perfeita":

“Claro que alguns times são mais experientes, que estiveram nos últimos anos. Nós, neste século, estamos pela primeira vez, vamos cometer mais erros. Mas hoje foi uma partida perfeita, temos que comemorar. Passar com zero foi importante”, completou.

O treinador também refletiu sobre a avaliação emocional que muitas vezes acompanha os resultados. “Hoje vencemos por 1 a 0, não sofremos gol no final. A gente se baseia muito pelo que acontece, se o gol não sai no final é o time da raça, que não desiste. Quando sofre o gol no final é o time que não está maduro. São avaliações”, explicou.

Para Ceni, a participação na Libertadores oferece um aprendizado valioso aos jogadores. “A Libertadores traz uma maturidade muito grande para os jogadores. Espero que o Bahia possa jogar mais Libertadores no futuro. Jogar aqui contra um dos grandes do Uruguai e não sofrer gols é muito importante”, finalizou.