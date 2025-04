Joias do Bahia brilham e colocam Brasil na final do Sul-Americano

Seleção vence Chile e vai à final do Sul-Americano Sub-17 - Foto: Nelson Terme / CBF

Com atuação dominante e decisiva da dupla Dell e Ruan Pablo, ambos do Esporte Clube Bahia, a Seleção Brasileira Sub-17 garantiu vaga na final do Campeonato Sul-Americano da categoria. A vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na noite desta quarta-feira, 9, veio com um golaço construído pelos 'Pivetes de Aço'.

O confronto, realizado no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, foi marcado pela superioridade do time comandado por Dudu Patetuci durante os 90 minutos. A Seleção teve amplo controle ofensivo, com direito a duas bolas na trave ainda no primeiro tempo, em finalizações de Gustavo Gomes e Luiz Gustavo. O goleiro chileno Villegas também apareceu bem para evitar o gol brasileiro na etapa inicial.

A etapa complementar manteve o ritmo da Seleção, que continuou pressionando em busca do gol. E ele veio aos 19 minutos do segundo tempo, em uma jogada com DNA tricolor: Ruan Pablo arrancou pela direita, deixou a marcação para trás e cruzou na medida para Dell, que havia acabado de entrar no lugar de Luiz Gustavo, empurrar para o fundo das redes.

Mesmo após o gol, o Brasil manteve o controle da partida. A equipe soube se defender da pressão chilena, que também acertou uma bola na trave, e buscou ampliar a vantagem em contra-ataques rápidos.

Com o resultado, o Brasil carimbou vaga na decisão do torneio continental. A final será disputada no próximo sábado, 12, novamente em Cartagena, com adversário ainda a ser definido.