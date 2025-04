Claudinho projeta vitória na Argentina pela Sul-Americana

Claudinho foi titular na partida contra o Flamengo, no último domingo, 6 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 10, para encarar o Defensa y Justicia, fora de casa, pela segunda rodada do Grupo F. Com um ponto somado até aqui, após o empate em casa com o Universidad Católica, o Rubro-Negro precisa reagir para seguir vivo na competição continental.

Entre os titulares prováveis, o lateral-direito Claudinho vive a expectativa de um momento especial na carreira. “Feliz demais, é mais um sonho realizado jogar uma competição internacional. A gente sabe que vai ter pressão, mas estamos preparados para tudo que vier no jogo”, disse o jogador.

Confiante, Claudinho acredita na força do grupo mesmo diante da pressão do adversário atuando em casa. “Estamos muito bem preparados. A gente sabe que não tem jogo fácil no ano todo, e a pressão é enorme, mas trabalhamos para isso. Estamos acostumados e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória".

Concorrente direto de Raul Cáceres pela posição, o camisa 2 tem sido presença constante na equipe comandada por Thiago Carpini. Ele celebrou o reconhecimento da torcida e o momento individual. “Fico muito feliz pela torcida gostar do meu futebol. A disputa com o Raul é muito sadia, cada um buscando seu espaço. Estou me sentindo bem fisicamente e, aos poucos, ganhando mais ritmo para ajudar o Vitória.”

Claudinho também destacou a importância da Sul-Americana como vitrine internacional e pediu mais efetividade ofensiva do time. “É uma competição muito importante. Infelizmente, não começamos bem o Brasileiro, mas na Sul-Americana mostramos força no empate em casa. Ainda assim, precisamos melhorar a ofensividade. Não temos feito muitos gols, mas é um trabalho coletivo, desde a defesa até o ataque.”

Apesar do desafio de jogar fora do país, Claudinho acredita na conquista dos três pontos: “A gente sempre precisa do resultado. Vamos em busca dele e, se Deus quiser, vamos voltar com seis pontos na bagagem. Foco total. A gente sabe como é o futebol sul-americano, com muita catimba, então é preciso estar bem física e mentalmente".