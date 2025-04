Diretoria do Vitória avalia contratação de lateral-esquerdo

Maykon Jesus se destacou pelo Noroeste no Campeonato Paulista - Foto: Bruno Freitas / EC Noroeste

Com o final da janela de transferências se aproximando, o Vitória segue atento em busca de oportunidades no mercado da bola. O rubro-negro baiano está de olho no lateral-esquerdo Maykon Jesus, que pertence aos Atlético-MG e defendeu as cores do Noroeste-SP.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.



Maykon Kesley de Jesus Ramalho tem 19 anos e é formado na base do Galo, onde atuou nas equipes de base. Este ano foi emprestado para o Noroeste, onde teve sua primeira experiência como profissional.

Com a camisa do Norusca, disputou o Campeonato Paulista de 2025. Ele esteve em campo e 11 partidas, sendo 10 delas na condição de titular, e deu duas assistências para gol.

Caso chegue a um acordo, Maykon Jesus chegaria por empréstimo com opção de compra. Ele teria briga direta por posição com Jamerson e Hugo, que até o momento não agradaram tanto a torcida quanto a comissão técnica.