Camutanga é anunciado por clube da Série B

Camutanga vai defender o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com poucas oportunidades no elenco do Vitória após se recuperar de uma grave lesão no joelho, o zagueiro Camutanga vai defender outro Leão em 2025. O experiente defensor de 31 anos foi emprestado ao Remo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial da contratação foi feito na noite de terça-feira, 8, nas redes sociais do clube paraense.

Camutanga já tem chegada prevista em Belém nesta quarta-feira, 9, conforme informou o portal DOL. O contrato de empréstimo com o Remo vai até o fim da Série B, mas o jogador segue vinculado ao Vitória, com quem tem contrato renovado até dezembro de 2026.

O zagueiro tem uma trajetória importante no Barradão, com 73 partidas disputadas e seis gols marcados com a camisa rubro-negra. Em 2024, no entanto, sofreu uma lesão no ligamento colateral anterior (LCA) durante o Campeonato Brasileiro, o que o deixou fora da temporada. Recuperado em 2025, o camisa 13 voltou aos gramados, mas atuou apenas em dois jogos oficiais, sem conseguir retomar espaço na equipe principal.