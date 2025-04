Vitória faz último treino em Salvador para pegar o Defensa Y Justicia

Elenco rubro-negro durante treinamento na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória realizou o último treinamento em solo baiano para o compromisso diante do Defensa Y Justicia, marcado para esta quinta-feira, 10, às 19h, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

As atividades desta terça-feira, 8, foram iniciadas com atividades na academia para os jogadores não relacionados para o jogo contra o Flamengo e para aqueles que não iniciaram a partida. Na sequência, treino em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

Os titulares no confronto pelo Brasileirão realizaram atividades de recuperação física p na academia de musculação e com corrida em torno dos campos da Toca do Leão. Logo depois, o grupo foi submetido a um jogo em espaço reduzido com três times e apoio. Por fim, finalizações a gol a exaustão.

Após as atividades, a delegação embarcou para o Aerporto Luís Eduardo Magalhães para em seguida irem em voo fretado direto para Buenos Aires. A novidade no grupo é Matheuzinho. De acordo com o portal ge, o jogador não teve lesão detectada e pediu para viajar.

Apesar da melhora, o camisa 30 pode não estar entre os titulares do jogo na Argentina e passará por testes físicos para saber se tem condições de atuar.

O Leão da Barra empatou na estreia da "Sula" por 1 a 1 com o Universidad Católica de Quito-EQU, no Barradão. Já o Defensa Y Justicia também empatou em seus domínios com o Cerro Largo-URU, por 0 a 0.