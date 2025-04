Defensa y Justicia x Vitória: onde assistir e próvaveis escalações

Vitória enfrenta o Defensa y Justicia nesta quinta-feira, 10, às 19h - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória volta a campo nesta quinta-feira, 10, pela Copa Sul-Americana, em busca do seu primeiro triunfo na fase de grupos, depois de empatar por 1 a 1 com o Universidad Católica, do Equador, no Barradão, na estreia da competição. O adversário será o Defensa y Justicia, da Argentina, às 19h, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires. Os donos da casa também estrearam com empate no torneio: ficaram no 0 a 0 contra o Cerro Largo, do Uruguai.

Ciente das dificuldades de jogar em solo argentino, o técnico Thiago Carpini já alertou sobre a intensidade do compromisso. Após a derrota para o Flamengo pelo Brasileirão, no domingo, 6, ele destacou a necessidade de maturidade e inteligência para encarar o confronto na competição continental.

“O jogo de Sul-Americana é difícil. Sei o que nós vamos encontrar lá. E a dificuldade de jogar uma competição Sul-Americana. Vai ser difícil jogar na Argentina”, afirmou o treinador em coletiva pós-jogo.

Transmissão

Onde assistir: ESPN 4 e Disney +.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos, Hugo, Ricardo Ryller, Baralhas, Matheuzinho, Erick e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Agustín Sienra, Kevin Balanta, Alexis Soto, Aaron Molinas, Maximiliano Gonzalez, Benjamín Schamine, Lucas González, Abiel Osorio, Nicolás Palavecino. Técnico: Pablo de Muner.

Ficha técnica

Local: Estádio Norberto Tomaghello, Buenos Aires (ARG).

Data: Quinta-feira, 10 de abril de 2025.

Horário: 19h (de Brasília).

Transmissão: ESPN 4 e Disney+.