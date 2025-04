Contra o Defensa y Justicia, Vitória volta a jogar fora do Brasil após 11 anos

Vitória estreou na Sul-Americana na última quarta-feira, 2 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Foram longos anos de espera, mas, na última quarta-feira, 2, o torcedor rubro-negro pôde, finalmente, voltar a acompanhar o Vitória em uma noite de Copa Sul-Americana, após passar períodos dificeis até a chegada deste aguardado momento. Agora, depois de estrear na competição, o Leão tem um compromisso na Argentina, e voltará a disputar uma partida fora do território brasileiro após 11 anos.

Nesta quinta-feira, 10, às 19h, o Vitória enfrenta o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, cidade da província de Buenos Aires, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, mas além da importância dentro de campo, o jogo marca o retorno do Vitória em jogos fora do Brasil.

A última vez que o Vitíoria disputou uma partida fora da fronteira brasileira foi em 2014, quando enfrentou o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião saiu de lá com um empate por 2 a 2 e acabou eliminado após perder o jogo da volta por 1 a 0, desta vez no Barradão.

O técnico Thiago Carpini, ciente da dificuldade do confronto contra os argentinos, destacou em coletiva após a derrota para o Flamengo, neste domingo, 6, que o Vitória precisará mostrar maturidade para lidar com o desafio:

“O jogo de Sul-Americana é difícil. Sei o que nós vamos encontrar lá. E a dificuldade de jogar uma competição Sul-Americana. Vai ser difícil jogar na Argentina”, afirmou Carpini, ressaltando que o time precisa atuar de maneira competitiva e inteligente para superar o Defensa y Justicia.