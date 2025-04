Pior momento da era Carpini? Vitória amarga sequência ruim

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após viver um romance com a torcida rubro-negra, que emendou a reta final da temporada passada, e o belo início de 2025, quando a equipe acumulou uma invencibilidade impressionante, o técnico Thiago Carpini está no ‘olho do furacão’. Desde a eliminação para o Náutico na Copa do Brasil, quando a sequência invicta do time ‘caiu por terra’, o Vitória disputou 7 partidas, perdendo 4, empatando 2 e vencendo apenas 1 jogo.

No vazio dos números, essa sequência não é a pior do Leão da Barra desde a chegada do treinador, já que antes da remontada no Brasileirão de 2024, o comandante esteve à frente do time durante um período de 6 derrotas e 1 vitória. No entanto, o momento atual é a maior turbulência vivida pelo técnico no comando do clube.

Isso porque a sequência atual conta com a perda do título baiano para o maior rival, e a eliminação precoce na Copa do Brasil, citada anteriormente. O momento ruim foi evidenciado na última quarta-feira, 2, quando o Vitória empatou contra o Universidad Católica, do Equador, no Barradão, e o treinador foi vaiado por uma parte da torcida que estava presente no estádio.

Momento atual é maior turbulência de Thiago Carpini no Vitória

Após a derrota para o Flamengo, neste domingo, 6, em jogo que acabou sendo expulso, Carpini assumiu a responsabilidade pelo mau momento vivido pelo Leão: “A gente passa por um momento de turbulência na temporada e precisa sair melhor que quando entrou. Estamos no mês quatro, e o campeonato termina em dezembro”.

Vamos chegar bem em dezembro, não tenho dúvida. Vejo um clube melhor organizado. Vamos reencontrar o caminho das vitórias. Thiago Carpini - técnico do Vitória

O Vitória não tem muito tempo para lamentar o momento ruim e segue com agenda cheia. Na quarta-feira, 9, visita o Defensa y Justicia, na Argentina, pela Sul-Americana. Já no próximo domingo, 13, tem pela frente o Atlético Mineiro, fora de casa, pelo Brasileirão.