Arcanjo cobra aprendizado no Vitória: "Entender como é o campeonato"

Lucas ARcanjo, goleiro do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após a derrota do Vitória para o Flamengo por 2 a 1, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Lucas Arcanjo falou sobre a importância de entender rapidamente o estilo da competição. Na lanterna da competição com duas derrotas em dois jogos, o Leão vive uma sequência de cinco jogos sem vencer na temporada.

"Temos que entender, o mais rápido possível, como é o campeonato. Acho que um ponto é importante, mas é jogo decidido no detalhe. A gente tem que se atentar mais a isso e trabalhar agora, que temos dois jogos fora de casa", disse o goleiro

O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina. O confronto acontecerá às 19h, no Norberto Tomaghello Stadium.

"Vão passar para a gente ainda [informações sobre o Defensa y Justícia], mas pelo que acompanhamos, vai ser um jogo muito difícil e pegado, por ser um time argentino, na casa deles ainda. É se comportar dentro do nosso estilo e ir em busca da vitória", completou.