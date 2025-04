Vitória perde para o Flamengo e segue sem vencer no Brasileirão

- Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Vitória recebeu o Flamengo na noite deste domingo, 6, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o apoio da torcida, o clube baiano foi derrotado por 2 a 1 e segue sem vencer na competição. Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram para o time carioca, enquanto Wellington Rato balançou as redes para os donos da casa.

Apesar da vantagem no placar, o Flamengo encontrou dificuldades no primeiro tempo na hora de finalizar. A equipe carioca controlou a posse de bola e criou boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o marcador antes do intervalo.

Na segunda etapa, Arrascaeta aproveitou uma falha de Janderson, roubou a bola, driblou o marcador e finalizou de bico para inaugurar o placar no Barradão. O Vitória, que até então pouco havia produzido, reagiu com Wellington Rato, que saiu do banco de reservas para empatar com um belo chute de fora da área.

No fim do jogo, porém, o Flamengo voltou a ficar em vantagem. Bruno Henrique recebeu em condição clara na área e tocou na saída do goleiro Lucas Arcanjo para garantir a vitória carioca.

Com o resultado, o Vitória permaneceu na lanterna do Brasileirão, com duas derrotas em dois jogos. Além disso, o time chegou a cinco partidas consecutivas sem vencer na temporada. Já o Flamengo somou seus primeiros três pontos e agora tem quatro no campeonato.

O próximo compromisso do Leão será pela Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, 9, o time enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, às 19h, no estádio Norberto Tomaghello, em Santa Rosa.