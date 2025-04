Clube afasta jogador suspeito de manipulação em jogo contra o Vitória

Ênio, atacante do Juventude - Foto: Divulgação | Juventude

Após levantar suspeitas de envolvimento em manipulação de resultados na partida contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Ênio, do Juventude, foi afastado pelo clube. O atleta não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, onde o time enfrentou o Botafogo no último sábado, 5.

A assessoria do Juventude revelou ao portal CNN que a ausência do jogador na segunda rodada da competição foi resultado de uma “decisão interna”. Ênio não esteve nem no banco de reservas no duelo disputado no estádio Nilton Santos, vencido por 2 a 0 pelo clube carioca.

"Recebemos a informação, esse alerta em relação ao que aconteceu, juntamente à direção. Isso foi através do presidente do clube, fizemos uma reunião para decidir que ele estava fora desse jogo até que se conclua a situação. Óbvio que o atleta vinha tendo um bom desempenho, mas dentro do processo nosso temos outros nomes", explicou o técnico do Juventude, Fábio Matias.



O afastamento ocorre em meio às investigações sobre uma possível manipulação de apostas envolvendo um cartão amarelo recebido por Ênio. O meia foi advertido no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, em Caxias do Sul, após reclamar com a arbitragem.

Operadoras de apostas identificaram um volume atípico de investimentos focados especificamente no cartão ao atleta. As empresas, portanto, enviaram relatórios à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Governo Federal.

A CBF, por sua vez, repassou o material ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ao Ministério Público, que devem investigar se houve tentativa de manipulação vinculada ao mercado de apostas esportivas.