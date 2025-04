Vitória x Flamengo: ingressos esgotados para duelo no Barradão

Ingressos esgotados para Vitória x Flamengo no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá casa cheia em um duelo decisivo contra o Flamengo, neste domingo, 6, às 18h30, no Estádio Manoel Barradas. Os ingressos para o confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A estão esgotados, conforme anunciado pelo clube baiano neste sábado.

Após estrear com derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Rubro-Negro baiano ocupa a última colocação da tabela e tenta reencontrar o caminho das vitórias. O Flamengo, por sua vez, iniciou sua campanha com um empate por 1 a 1 com o Internacional no Maracanã, e aparece na 9ª posição.

Sem vencer há quatro partidas, o Vitória vê no apoio da torcida um combustível para buscar a reabilitação. A equipe comandada por Léo Condé não pontuou até aqui na Série A e não vence desde o dia 9 de março, quando bateu o Sport pela Copa do Nordeste.

No último compromisso no Barradão, pela Copa Sul-Americana, o Leão teve mais de 23 mil torcedores presentes na partida contra a Universidad Católica-EQU. A expectativa para o duelo contra o Flamengo é de mais uma noite de apoio intenso ao time, em busca da primeira vitória no Brasileirão 2025.