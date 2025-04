Naturalizado, ex-Vitória muda de nome estreia pela seleção chinesa

Meia fez 16 jogos pelo Vitória - Foto: Reprodução

Aos 30 anos, o meia Serginho vive um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória no futebol. Com passagem pelo Vitória em 2016, o jogador foi convocado pela primeira vez para defender a seleção chinesa após se naturalizar cidadão do país asiático. Como a China não permite dupla cidadania, o atleta também precisou abrir mão da nacionalidade brasileira e adotou um novo nome: Sai Erjiniao.

Serginho estreou com a camisa da seleção chinesa em amistoso contra o Kuwait e, após a partida, expressou sua emoção com o momento histórico na carreira. “Foi um momento muito especial para mim. Representar a China dentro de campo, esse país que me deu tantas oportunidades e que virou a minha casa”, disse o jogador em entrevista ao ge.

Desde 2020, o meia vem se destacando no futebol chinês, com boas passagens pelo Changchun Yatai e pelo Beijing Guoan, seu clube atual. No Brasil, além do Vitória, onde atuou em 16 partidas e marcou um gol, também vestiu as camisas de Santos, América Mineiro e Santo André.

O caso de Serginho não é isolado no futebol chinês — outros nomes com passagem pela dupla Ba-Vi também seguiram o mesmo caminho. Revelado pelo Vitória em 2009, o atacante Elkeson se naturalizou e se tornou Ai-Kensen, acumulando 14 partidas e quatro gols com a camisa da seleção chinesa.

Outro exemplo é Ricardo Goulart, que chegou a iniciar o processo de naturalização enquanto atuava no futebol chinês. No entanto, o ex-jogador do Bahia desistiu da mudança antes de estrear pela seleção. De volta ao Brasil, ele defendeu o Tricolor em 32 jogos.