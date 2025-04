Vitória x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e mais

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória busca se recuperar diante do seu torcedor no Brasileirão. O rubro-negro baiano encara o Flamengo neste domingo, 6, no Barradão, em confronto válido pela 2ª rodada do certame nacional.

Equipes buscam a primeira vitória na Série A. O Leão da Barra visitou o Juventude na estreia e foi derrotado por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Já o rubro-negro carioca empatou por 1 a 1 diante do Internacional no Maracanã.

Os clubes estrearam em competições internacionais na última semana. O rubro-negro baiano empatou por 1 a 1 com o Universidad Católica-EQU pela rodada inicial da Copa Sul-Americana, no Barradão. Já o Urubu venceu o Deportivo Táchira-VEN pelo placar mínimo, pela 1ª rodada da Copa Libertadores.

Vitória não contará com atacantes contra o Fla

O técnico Thiago Carpini terá dois desfalques certos para o setor de ataque. Os centroavantes Carlinhos e Renato Kayzer não estarão à disposição. O primeiro está fora por questões contratuais, enquanto o outro está em fase final de recuperação e lesão. A base da equipe com Baralhas, Matheuzinho e Janderson deve ser mantida para o jogo.

Flamengo terá retornos importantes contra o Leão

Filipe Luís contará com reforços de peso para o confronto no Barradão. O lateral-direito Wesley, o volante Gerson, o meia Arrascaeta e o atacante Gonzalo Plata se recuperaram de lesão e estarão disponíveis. Já o centroavante Pedro, o zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Matías Viña seguem no departamento médico.

Transmissão

Onde assistir: Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu [Neris], Lucas Halter e Jamerson; Willian Oliveira, Ronald e Matheuzinho; Erick, Léo Pereira e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael (Cebolinha) e Juninho. Técnico: Filipe Luís.