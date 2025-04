Vitória vacila e estreia com derrota para o Juventude no Brasileirão

Leão da Barra estreou com derrota no Brasileiro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória não começou bem sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 30, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os gols da equipe gaúcha foram marcados pelo atacante Gabriel Talliari.

O Vitória iniciou a partida com as linhas altas e buscando pressionar o Juventude, mas erros de passe impediram a equipe de crescer no jogo. Aos oito minutos do primeiro tempo, Talliari venceu um duelo individual contra o zagueiro Neris e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Gabriel.

Na segunda etapa, o Leão sofreu mais um gol após nova falha individual. O colombiano Batalla perdeu a bola para Jamerson, que, de maneira involuntária, tocou para Gabriel Talliari finalizar. A bola ainda desviou no zagueiro Lucas Halter antes de entrar.

Com a derrota, o clube baiano acumula três partidas consecutivas sem vencer e segue sem vitórias desde a final do Campeonato Baiano, quando saiu derrotado para o Bahia, no Barradão.

Agora, o Leão da Barra muda o foco para a estreia na Copa Sul-Americana. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Universidad Católica, do Equador, na quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão.