Vitória estreia no Brasileirão tendo o dobro de jogos que oponente

Vitória x Juventude no Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória visita o Juventude no Alfredo Jaconi em confronto válido pela primeira rodada do Brasileirão 2025 neste sábado, 29 às18h30. Porém, os dois times seguiram caminhos bem diferentes, visto que o Leão tem o dobro de jogos do que seu oponente, que teve seu último compromisso há aproximadamente um mês.

Qual é a situação dos dois times?

O Vitória é um dos times da Série A que mais jogou até então, estando empatado com seu rival Bahia, tendo jogado 22 partidas, válidas por três competições diferentes (Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste) utilizando de vários elencos mistos, inclusive no último jogo contra o Moto Club, válido pela última rodada da Copa do Nordeste, para tentar amenizar a situação.

As consequências desse calendário já se fazem visiveis no Departamento Médico do Rubro Negro, visto que Matheuzinho, um dos pilares da equipe e Baralhas, sofrem com lesõs.

Já o Juventude teve um calendário muito mais tranquilo, tendo somente metade dos jogos que o Vitória, 11, sendo o segundo time com menos partidas da Série A, estando atrás apenas do Cruzeiro, que tem 10.

O último compromisso oficial do clube foi há quase um mês atrás, no primeiro dia de março ao vencer o Grêmio por 2 a 1 em casa pela semifinal do Campeonato Gaúcho, porém, mesmo vencendo, o clube foi eliminado nos pênaltis por 3 a 2.

Após isso, o alviverde fez jogos-treino contra o Criciúma e com sua própria equipe sub-20 visando manter o ritmo de jogo para o Brasileirão.