Sem Baralhas, Carpini relaciona 23 para pegar o Juventude

Elenco do Vitória durante o embarque para Caxias do Sul - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini convocou 23 atletas para a estreia do Vitória na Série A fora de casa diante do Juventude, marcado para este sábado, 29, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

A equipe terá um desfalque importante. Acometido de uma lesão no joelho, o volante Gabriel Baralhas foi vetado pelo departamento médico. Além dele, o meia Matheuzinho segue no DM para tratar do desgaste muscular e físico.

Vale salientar que os atacantes Carlos Eduardo, Carlinhos e Osvaldo não foram relacionados por opção da comissão técnica. em contrapartida, os recém-contratados Felipe Cardoso, Erick e Léo Pereira embarcaram para Caxias do Sul e serão opção.

Confira a lista de convocados para o jogo contra o Juventude:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Gabriel

Laterais: Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Cáceres

Zagueiros: Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos

Volantes: Ricardo Ryller, Ronald, Thiaguinho e Willian Oliveira

Meias: Pepê e Wellington Rato

Atacantes: Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Pereira e Lucas Braga,