Vitória acerta a contratação do atacante Renato Kayzer

Renato Kayzer é o mais novo reforço do Vitória - Foto: Reprodução / Instagram / @renatokayzer

Após uma extensa negociação, o Vitória acertou a contratação do atacante Renato Kayzer junto ao Fortaleza.

O acordo foi selado na noite desta sexta-feira, 28. O jogador é aguardado em Salvador para iniciar os exames médicos e assinar contrato com o rubro-negro baiano.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que o Vitória pagou R$ 5 milhões divididos em 12 parcelas para comprar o jogador. Kayzer chega a Salvador nesta segunda-feira, 31, para iniciar os exames médicos na Toca do Leão e assinar o vínculo com o rubro-negro baiano que será válido por dois anos.

Apesar do desfecho positivo, a negociação foi considerada difícil pela diretoria rubro-negra em dado momento. O Leão do Pici cobrou R$ 12 milhões ao Vitória no início das tratativas.

Renato Kayzer, de 29 anos, tem passagens por clubes como Santos, Vasco, Ponte Preta, Chapecoense, Athletico-PR e Fortaleza, onde conquistou o Campeonato Cearense de 2022. Ele marcou 11 gols e deu 3 assistências em 67 partidas com a camisa do Leão do Pici.