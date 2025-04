Pedida milionária do Fortaleza por Renato Kayzer vira impasse para o Vitória

Renato Kayzer, atacante do Fortaleza - Foto: Divulgação | ECBahia

O Vitória fez uma proposta ao Fortaleza para contratar o atacante Renato Kayzer, mas as negociações estão em um impasse. O clube cearense pede 12 milhões de reais pelos direitos do jogador, enquanto o Rubro-Negro ofereceu um valor menor. A negociação está difícil, e o Leão agora aguarda a resposta dos cearenses. As informações foram divulgadas durante programa da Rádio da Sociedade da Bahia.

Renato Kayzer, de 29 anos, tem passagens por clubes como Santos, Vasco, Ponte Preta, Chapecoense, Athletico-PR e Fortaleza, onde conquistou o Campeonato Cearense de 2022. Ele marcou 11 gols e deu 3 assistências em 67 partidas com a camisa do Leão do Pici.

O Leão da Barra busca reforçar o setor de ataque e está no mercado da bola em busca de centroavante. Após negociações falhadas com diversos nomes, incluindo o uruguaio Gonzalo Mastriani, que acertou nesta sexta-feira, 28, com o Botafogo, Kayzer aparece como alvo do Vitória.