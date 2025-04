Alvo do Vitória, Mastriani acerta com gigante da Série A do Brasileiro

Gonzalo Mastriani, atacante do Athletico-PR - Foto: José Tramontin | Athletico-PR

Uma novela de meses entre Vitória e o atacante Gonzalo Mastriani chegou ao fim nesta sexta-feira, 28. Fora dos planos do Athletico-PR na temporada, o uruguaio acertou com o Botafogo e vai defender o clube carioca por empréstimo com opção de compra ao final do acordo. A informação foi divulgada pela jornalista Monique Vilela.

Desde a saída de Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, o centroavante foi alvo do clube baiano, que tentou por várias vezes a contratação do jogador. Aos 31 anos, Mastriani é o maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana com 19 gols marcados na competição.

Em 2024, o atacante alternou entre a titularidade e o banco de reservas, fez 54 jogos pelo Athletico-PR, balançou as redes 16 vezes e deu cinco assistências. Pelo Botafogo, o uruguaio jogará, além da Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Super Mundial de Clubes.

O Vitória, entretanto, não vai ficar de mãos vazias no mercado da bola. O Rubro-Negro negocia a contratação do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, para a posição.